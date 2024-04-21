Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Региональное МЧС предупредило омичей о непогоде.
Омичей предупредили о непогоде. По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 апреля, в регионе ожидаются дождь, гроза, порывы ветра будут достигать 18 м/с. В региональном МЧС омичей просят быть осторожными на улице.
– При сильном ветре следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра, – рассказали в ведомстве.
Напомним, с завтрашнего дня в регионе сильно похолодает. В понедельник, 22 апреля, ночью будет +7…+12°, местами до +2°.
·Общество

Региональное МЧС предупредило омичей о непогоде.
Омичей предупредили о непогоде. По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 апреля, в регионе ожидаются дождь, гроза, порывы ветра будут достигать 18 м/с. В региональном МЧС омичей просят быть осторожными на улице.
– При сильном ветре следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра, – рассказали в ведомстве.
Напомним, с завтрашнего дня в регионе сильно похолодает. В понедельник, 22 апреля, ночью будет +7…+12°, местами до +2°.