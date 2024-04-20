На рабочей неделе существенно похолодает. В ночные часы температура воздуха упадет до минусовых значений.

На рабочей неделе существенно похолодает. В ночные часы температура воздуха упадет до минусовых значений.

Омские синоптики озвучили неутешительный прогноз погоды на начало рабочей недели. После почти летней жары в воскресенье, когда воздух прогреется до +29 градусов, столбик термометра поползет вниз.

По сведениям, Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 22 апреля, ночью будет +7…+12°, местами до +2°. Днем потеплеет до +13…+18°. Но в некоторых районах будет не выше +8°. Ночью по северной половине области пройдет небольшой дождь с грозой. Будет дуть северный ветер, возможны порывы до 15-17 м/с.

Во вторник, 23 апреля, ночью температура опустится до -3…+2°, а местами - до -9°. Днем тоже будет прохладно: всего 3…+8°. Существенных осадков не ожидается.