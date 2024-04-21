Омск-Информ
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·Общество

Неделю назад ей позвонила некая сотрудница Центробанка, которая предупредила женщину о мошенниках, пытающихся украсть ее деньги.
В один из омских санаториев на лечение приехала 60-летняя работница социально-реабилитационного центра из Кузбасса. Неделю назад ей позвонила некая сотрудница Центробанка, которая предупредила женщину о мошенниках, пытающихся украсть ее деньги.
После этого несколько дней жительница Кузбасса переводила свои и кредитные средства на указанные незнакомкой счета. В результате она отдала преступникам 2 млн 152 тыс. рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
·Общество

Неделю назад ей позвонила некая сотрудница Центробанка, которая предупредила женщину о мошенниках, пытающихся украсть ее деньги.
В один из омских санаториев на лечение приехала 60-летняя работница социально-реабилитационного центра из Кузбасса. Неделю назад ей позвонила некая сотрудница Центробанка, которая предупредила женщину о мошенниках, пытающихся украсть ее деньги.
После этого несколько дней жительница Кузбасса переводила свои и кредитные средства на указанные незнакомкой счета. В результате она отдала преступникам 2 млн 152 тыс. рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.