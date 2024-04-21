Стало известно, сколько могут зарабатывать специалисты по ипотечному кредитованию.

Стало известно, сколько могут зарабатывать специалисты по ипотечному кредитованию.

В Омске специалист по ипотечному кредитованию в банках может зарабатывать до 190 тыс. рублей в месяц. От кандидата требуется высшее образование, навыки продаж, опыт руководящей работы и знание ипотечных продуктов конкурентов, сообщает SuperJob.

При этом на зарплату от 35 до 50 тыс. рублей может претендовать специалист, который имеет опыт работы до года, а также неполное высшее образование. Доход до 95 тыс. предлагают работнику из этой сферы с высшим образованием, который обладает знаниями ипотечных продуктов конкурентов, имеет навыки продаж.

Чаще всего на подобные вакансии претендуют женщины в возрасте 35 лет, имеющие высшее образование.