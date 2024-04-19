После двух поражений подряд знаменитый тренер Иван Глинка налил лидерам команды водки, после чего «Авангард» выиграл с крупным счетом.
Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский вспомнил, как когда-то знаменитый чешский тренер Иван Глинка весьма необычно настраивал лидеров команды после двух поражений подряд.
– «Авангард» дома вообще редко проигрывал, а тут две спаренные игры проиграли. Глинка вызывает лидеров команды, капитана, ассистентов. У нас был такой совет, состоящий из 5 человек. Глинка спрашивает, что будем делать. Мы говорим, что надо понадежнее сыграть в обороне, помочь вратарю, в атаке надо по-другому. Он сказал: «Не-не». Ставит на стол бутылку водки, стаканы расставляет и наливает. Выпили. На следующий день обыграли в Новокузнецке «Металлург» – 7:0, – рассказал Сушинский в эфире подкаста «Скользкий лед».
Трехкратный чемпион мира Иван Глинка тренировал «Авангард» в 2002–2003 годах.