«ТГК-11» сделала перерасчет за отопление из-за аварии на омских ТЭЦ. Однако суммы оказались маленькими. Это не понравилось областной прокуратуре.

«ТГК-11» сделала перерасчет за отопление из-за аварии на омских ТЭЦ. Однако суммы оказались маленькими. Это не понравилось областной прокуратуре.

Омская прокуратура направила в суд иск к компании «ТГК-11». Надзорное ведомство требует выплатить омичам компенсацию за то, что этой зимой в морозы тысячи квартир остались без отопления. Об этом «Вестям Омск» рассказал прокурор Омской области Алексей Афанасьев.

– Сейчас отстаиваем иски в судах, ждем, какие будут приняты судами решения, какие объемы и суммы. Где-то за ту категорию, где мы можем заявить и имеем полномочия, мы будем заявлять иски сами, а любой другой гражданин может обратиться с иском к ТГК и требовать возмещения ущерба. Нам нужна судебная практика, я не знаю, услышит нас суд или нет, но мы полагаем, что это справедливо, – высказался Афанасьев.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, которая произошла в декабре, в городе были перебои с теплоснабжением. Пострадали тысячи омичей. Организация сделала перерасчет, но суммы компенсации оказались маленькими.