Всего планируют привести в порядок 7 территорий. Работы начнут уже скоро, завершить должны в конце осени.

Всего планируют привести в порядок 7 территорий. Работы начнут уже скоро, завершить должны в конце осени.

В этом году в Советском округе Омска планируют благоустроить 7 скверов – имени Бархатовой, Дружбы Народов, 70-летия Победы, «Лукьяновский», «Семейный», «СибНИИСХоз» и «Библиотечный». Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

Так, в сквере имени Бархатовой оборудуют освещение. В сквере Дружбы Народов отремонтируют сцену, обновят лавочки, посадят деревья, а также выполнят работы по подключению уличного освещения. В сквере 70-летия Победы отреставрируют стелу «Вечная слава», памятник «Журавли» и обновят тротуары. В сквере «Лукьяновский» подрядчик уложит тротуарную плитку, установит малые архитектурные формы, освещение и высадит растения. В микрорайоне Береговом для создания комфортных условий в сквере «Семейный» восстановят ограждения, посадят цветы и кустарники, а также установят скамейки, урны и вазоны. В сквере «СибНИИСХоз» запланировано комплексное благоустройство с разделением на три зоны – зоны отдыха, спортивной и детской.

К работам приступят уже в ближайшее время, а завершат до 15 ноября.

Отметим, что в этом году в округе планируют благоустроить еще один сквер – «Пушкинский». На его преображение готовы потратить почти 10 млн рублей.