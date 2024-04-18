Такую зону обустроят в Пушкинском сквере. Там установят фигуру Кота ученого и высадят дуб. Работы обойдутся в 10 млн.

Такую зону обустроят в Пушкинском сквере. Там установят фигуру Кота ученого и высадят дуб. Работы обойдутся в 10 млн.

В Омске ищут подрядчика, который займется благоустройством Пушкинского сквера. Он находится на пересечении улиц Магистральной и 50 лет Профсоюзов. На территории хотят создать тематическую площадку под названием «У лукоморья».

Подрядчик должен будет высадить трехметровый саженец дуба, установить фигуру Кота ученого и свиток с известной цитатой о лукоморье из поэмы «Руслан и Людмила». Кроме того, нужно выложить тротуарную плитку, отремонтировать скамейки и сделать освещение в стиле XIX века.

Всего на благоустройство территории готовы потратить 9,8 млн рублей. Приступить к работам должны сразу после заключения контракта, а завершить до 30 сентября.