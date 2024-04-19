Из-за ремонта путей время корректировки составит от 1 до 25 минут.

Из-за ремонта путей время корректировки составит от 1 до 25 минут.

С 22 апреля по 9 июня в Омской области временно изменится расписание 14 пригородных поездов. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, расписание изменят, чтобы провести капитальный ремонт путей.

Это коснется маршрутов Иртышское – Омск, Исилькуль – Омск, Омск – Исилькуль, Называевская – Омск, Татарская – Колония, Колония – Омск, Омск – Калачинская. Время корректировки составит от 1 до 25 минут.

Самая большая корректировка ожидается в расписании электропоезда № 6478 Исилькуль – Омск 1, 4, 5 и 8 мая. Со станции Исилькуль поезд отправится на 15 минут позже (в 13:30). Прибытие в Омск ожидается на 25 минут позже (в 15:53).

В те же дни № 6477 Исилькуль – Омск будет отправляться на 10 минут позже (в 11:30), а прибывать на 15 минут позже (в 13:31).

№ 6564 Называевская – Омск с 30 апреля по 9 мая будет отправляться со станции Называевская на 10 минут раньше (в 15:42). Прибытие также ожидается на 10 минут раньше (в 18:12).