Омск-Информ
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·Общество

Об этом заявил министр строительства Александр Рашко. Сейчас завершают строительство уже 5 проблемных домов.

В этом году в Омске свои квартиры получат 927 обманутых дольщиков. Об этом рассказал министр строительства Александр Рашко. По его словам, сейчас на стадии завершения строительства 5 проблемных домов – по улицам Кирова, 11-й Ремесленной, Химиков, Перелета и 70 лет Октября.

– Еженедельно собираемся с подрядчиками и ресурсоснабжающими компаниями, чтобы темп работ не тормозился из-за возникающих сложностей, – заявил Рашко.

Почти везде подрядчики занимаются благоустройством прилегающей территории. Где-то доделывают фасады, подключают тепло, воду и свет, а также занимаются внутренними работами.

·Общество

Об этом заявил министр строительства Александр Рашко. Сейчас завершают строительство уже 5 проблемных домов.

В этом году в Омске свои квартиры получат 927 обманутых дольщиков. Об этом рассказал министр строительства Александр Рашко. По его словам, сейчас на стадии завершения строительства 5 проблемных домов – по улицам Кирова, 11-й Ремесленной, Химиков, Перелета и 70 лет Октября.

– Еженедельно собираемся с подрядчиками и ресурсоснабжающими компаниями, чтобы темп работ не тормозился из-за возникающих сложностей, – заявил Рашко.

Почти везде подрядчики занимаются благоустройством прилегающей территории. Где-то доделывают фасады, подключают тепло, воду и свет, а также занимаются внутренними работами.