Родившийся в Омске бывший губернатор Севастополя был задержан в Лондоне по подозрению в обходе западных санкций. Это аукнулось многим представителям власти.

Родившийся в Омске бывший губернатор Севастополя был задержан в Лондоне по подозрению в обходе западных санкций. Это аукнулось многим представителям власти.

Уроженец Омска, экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников, которого в январе этого года задержали в Лондоне по подозрению в обходе западных санкций, сделал невыездными многих российских чиновников. Правила их поездок за рубеж ужесточили из-за опасений ФСБ, что иностранные государства получат доступ к гостайне.

Кроме того, существует вероятность, что российских госслужащих могут задержать, чтобы экстрадировать в одну из западных стран или предложить сделку: освобождение за выдачу необходимой информации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Reuters. Один из собеседников агентства заявил, что поводом для ужесточения правил стало задержание Дмитрия Овсянникова в январе.

За сбежавшим из России бывшим губернатором пришли в его лондонский дом. Экс-чиновника обвиняют в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег. У него было изъято 77,5 тыс. фунтов стерлингов, которые Овсянников, предположительно, получил в результате незаконных финансовых операций. В феврале его освободили под залог. Лондонский суд начнет рассмотрение дела Овсянникова 10 марта 2025 года.

Дмитрий Овсянников родился в Омске в 1977 году. Уехал из города в раннем возрасте.