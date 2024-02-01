Омск-Информ
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·Политика

Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали по обвинению в попытке обхода санкций.

Уроженца Омска, экс-губернатора Севастополя и бывшего заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова задержали в своем лондонском доме, сообщает The Times,

46-летнего политика обвиняют в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег. У него было изъято 77,5 тыс. фунтов стерлингов. Это около 98,5 тыс. долларов, которые Овсянников, предположительно, получил в результате незаконных финансовых операций.

Дмитрий Овсянников родился в 1977 году в Омске, но в раннем возрасте уехал отсюда.

·Политика

Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали по обвинению в попытке обхода санкций.

Уроженца Омска, экс-губернатора Севастополя и бывшего заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова задержали в своем лондонском доме, сообщает The Times,

46-летнего политика обвиняют в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег. У него было изъято 77,5 тыс. фунтов стерлингов. Это около 98,5 тыс. долларов, которые Овсянников, предположительно, получил в результате незаконных финансовых операций.

Дмитрий Овсянников родился в 1977 году в Омске, но в раннем возрасте уехал отсюда.