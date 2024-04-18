В получении жилищного сертификата девушке были в связи с несоответствием уровня ее дохода прожиточному минимуму.

В получении жилищного сертификата девушке были в связи с несоответствием уровня ее дохода прожиточному минимуму.

Следственный комитет инициировал процессуальную проверку по факту непредставления жилищного сертификата 23-летней девушке-сироте из Омска. Чиновники мотивировали свой отказ низким уровнем дохода сироты.

В январе этого года омичка, у которой недавно родился ребенок, подала документы на получение жилищного сертификата. Меру социальной поддержки сироте не предоставили, написав в отказе, что уровень ее доходов ниже прожиточному минимуму. Поскольку сирота сейчас находится в декретном отпуске, мгновенно увеличить свои доходы она не может. Не став терпеть произвол чиновников, девушка обратилась через соцсеть «ВКонтакте» к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, – сообщили в пресс-службе СКР.

Исполнение поручения Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.