Омск-Информ
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·Общество

Девушке выделили квартиру в здании, которое находится в болотистой местности и проехать туда весьма затруднительно.
26-летняя сирота из Любинского района обратилась в Следственный комитет РФ. Она сообщила, что в 2021 году ей выделили жилье по договору социального найма. Само здание находится в болотистой местности, асфальтированных подъездов к нему нет. 
– В период осадков дороги размывает, в связи с чем к дому ограничен проезд автомобилей, в том числе спецтранспорта. Обращения в администрацию результатов не принесли, – отметили в Следственном комитете.
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. главе Следственного комитета по Омской области Владиславу Бражникову провести проверку и доложить о ее результатах.
·Общество

Девушке выделили квартиру в здании, которое находится в болотистой местности и проехать туда весьма затруднительно.
26-летняя сирота из Любинского района обратилась в Следственный комитет РФ. Она сообщила, что в 2021 году ей выделили жилье по договору социального найма. Само здание находится в болотистой местности, асфальтированных подъездов к нему нет. 
– В период осадков дороги размывает, в связи с чем к дому ограничен проезд автомобилей, в том числе спецтранспорта. Обращения в администрацию результатов не принесли, – отметили в Следственном комитете.
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. главе Следственного комитета по Омской области Владиславу Бражникову провести проверку и доложить о ее результатах.