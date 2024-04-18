Дом на улице Степной, который обещали снести много лет назад, наконец-то исчезнет с лица земли.

Дом на улице Степной, который обещали снести много лет назад, наконец-то исчезнет с лица земли.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений по адресу ул. Степная, 95а.

На этом месте находится двухэтажка. Как говорят местные жители, дом с печным отоплением обещали снести чуть ли не 20 лет назад, но он до сих пор стоит. В мае 2021 года его все-таки признали аварийным, но расселять не спешили. А в октябре того же года суд постановил расселить жителей и снести двухэтажку.

Дом на улице Степной небольшой, он находится в окружении многоэтажек, поэтому на его месте построить что-то стоящее вряд ли получится. Но, возможно, какое-то достойное применение этому месту найдут.