Омск-Информ
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·Общество

В городе выставили на продажу машину «Победу». Ей 66 лет. Раритет оценили в 750 тыс. рублей.

В Омке продают автомобиль ГАЗ «Победа» 1958 года выпуска. За раритет просят 750 тыс. рублей. Пробег машины составляет 120 тыс. км.

– Автомобиль восстановлен под оригинал, стоит на учете, номера читаются, требует окончательной сборки, заводится хорошо, все детали в наличии, – сказано в объявлении.

Отметим, «Победа» – советский легковой автомобиль. Его производили на Горьковском автомобильном заводе в 1946–1958 годах и в Польше в 1951–1973 годах. 

·Общество

В городе выставили на продажу машину «Победу». Ей 66 лет. Раритет оценили в 750 тыс. рублей.

В Омке продают автомобиль ГАЗ «Победа» 1958 года выпуска. За раритет просят 750 тыс. рублей. Пробег машины составляет 120 тыс. км.

– Автомобиль восстановлен под оригинал, стоит на учете, номера читаются, требует окончательной сборки, заводится хорошо, все детали в наличии, – сказано в объявлении.

Отметим, «Победа» – советский легковой автомобиль. Его производили на Горьковском автомобильном заводе в 1946–1958 годах и в Польше в 1951–1973 годах. 