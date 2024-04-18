Ими стали Елена Альбрандт и Илья Паламарь. На свою должность они вступают уже с сегодняшнего дня.

Ими стали Елена Альбрандт и Илья Паламарь. На свою должность они вступают уже с сегодняшнего дня.

Сегодня, 18 апреля, в Омске назначили двух мировых судей. Ими стали Елена Альбрандт и Илья Паламарь.

Альбрандт заняла должность мирового судьи судебного участка № 56 в Ленинском судебном районе. Срок ее полномочий составляет 3 года. Паламарь – мировой судья судебного участка № 83 в Советском судебном районе. Он также назначен на 3 года.

Новые судьи уже приняли присягу и с сегодняшнего дня вступили в должность. Им были вручены служебные удостоверения.