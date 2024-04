Для зрителей исполнят песни Bohemian Rhapsody, Show Must Go On и другие хиты.

В субботу, 27 апреля, на сцене омской Филармонии выступит RADIO QUEEN — официальный трибьют той самой группы QUEEN, в которой пел Фредди Меркьюри. Концерт (0+) начнется в 18:00.

Вокалисты вместе с симфоническим оркестром исполнят самые известные хиты группы QUEEN. Зрители во время концерта смогут подпевать «Show Must Go On» и отстукивать ногами знаменитый ритм «We will, we will rock you»!

В прошлую субботу RADIO QUEEN «взорвал» Кремлевский Дворец. Тур продолжается: вчера Красноярск, сегодня и завтра Новосибирск...

