Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Для зрителей исполнят песни Bohemian Rhapsody, Show Must Go On и другие хиты.
В субботу, 27 апреля, на сцене омской Филармонии выступит RADIO QUEEN — официальный трибьют той самой группы QUEEN, в которой пел Фредди Меркьюри. Концерт (0+) начнется в 18:00.
Вокалисты вместе с симфоническим оркестром исполнят самые известные хиты группы QUEEN. Зрители во время концерта смогут подпевать «Show Must Go On» и отстукивать ногами знаменитый ритм «We will, we will rock you»!
В прошлую субботу RADIO QUEEN «взорвал» Кремлевский Дворец. Тур продолжается: вчера Красноярск, сегодня и завтра Новосибирск...  
ООО ПЦ КОЛИЗЕЙ   ИНН 6678097336   Реклама.
·Культура/Афиша

Для зрителей исполнят песни Bohemian Rhapsody, Show Must Go On и другие хиты.
В субботу, 27 апреля, на сцене омской Филармонии выступит RADIO QUEEN — официальный трибьют той самой группы QUEEN, в которой пел Фредди Меркьюри. Концерт (0+) начнется в 18:00.
Вокалисты вместе с симфоническим оркестром исполнят самые известные хиты группы QUEEN. Зрители во время концерта смогут подпевать «Show Must Go On» и отстукивать ногами знаменитый ритм «We will, we will rock you»!
В прошлую субботу RADIO QUEEN «взорвал» Кремлевский Дворец. Тур продолжается: вчера Красноярск, сегодня и завтра Новосибирск...  
ООО ПЦ КОЛИЗЕЙ   ИНН 6678097336   Реклама.