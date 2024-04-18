Прокурор предлагает добавить к наказанию также штраф и конфискацию.

Прокурор предлагает добавить к наказанию также штраф и конфискацию.

В Омске продолжают судить за мелкое взяточничество 70-летнего доцента ОмГТУ Павла Беляева. Прокуратура выступила в прениях и предложила отправить его в колонию общего режима на 7 лет. Также сторона обвинения хочет конфисковать у омича полученные незаконным путем деньги, оштрафовать его на 300 тыс. рублей и на 5 лет лишить права преподавать.

По версии обвинения, с сентября 2019-го по октябрь 2022 года доцент получал от студентов заочников деньги за положительные оценки на экзаменах, зачетах и защитах курсовых. Так он обогатился на 330 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура, вину доцент не признал. В следующем судебном заседании он выступит с последним словом.