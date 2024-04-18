Омск-Информ
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·Общество

Вода оказалась нормальной: никаких вредных бактерий и вирусов в ней не нашли.
С 27 марта специалисты Роспотребнадзора следят за качеством воды питьевой воды в Омской области. По данным на 11 апреля, отобрано 80 проб воды: 15 проб воды из поверхностных и подземных водоисточников; 65 проб – из разводящей сети.
– Все пробы соответствуют по микробиологическим и вирусологическим показателям, – отметили в ведомстве.
Ранее омичам советовали не пить сырую воду из-под крана, так как в паводок в нее может попадать всякий мусор.
·Общество

Вода оказалась нормальной: никаких вредных бактерий и вирусов в ней не нашли.
С 27 марта специалисты Роспотребнадзора следят за качеством воды питьевой воды в Омской области. По данным на 11 апреля, отобрано 80 проб воды: 15 проб воды из поверхностных и подземных водоисточников; 65 проб – из разводящей сети.
– Все пробы соответствуют по микробиологическим и вирусологическим показателям, – отметили в ведомстве.
Ранее омичам советовали не пить сырую воду из-под крана, так как в паводок в нее может попадать всякий мусор.