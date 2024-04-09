В это время в нее попадает мусор и другие опасные вещества. Воду советуют кипятить.

В это время в нее попадает мусор и другие опасные вещества. Воду советуют кипятить.

Омичам начали распространять в мессенджерах информацию об опасности воды из-под крана. Якобы из-за затопления кладбищ и скотомогильников в реки попало много вредных веществ. Чтобы не отравиться, омичам советуют кипятить воду не менее 10 минут.

– Роспотребнадзор предупредил строго-настрого воду из-под крана не пить, даже зубы не чистить. Девчонки, кто по скорой работает, говорят, что вызовов много по городу, рвота и понос... Болезней много кишечных, – говорится в этих сообщениях.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в весеннее половодье пить воду из-под крана действительно не стоит. Мыть фрукты и овощи тоже лучше кипяченой водой.

– В весеннее половодье в водоемы попадают бытовой мусор, другие загрязняющие вещества, поэтому не рекомендовано пить воду из-под крана, она может стать источником заражения опасными заболеваниями. Прогнозировать качество воды в паводок крайне трудно, лучше подстраховаться, – сообщили в ведомстве.

Однако информация о подтоплении кладбищ в Омской области в ведомство пока не поступала.