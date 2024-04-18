Он повредил стекла и двери иномарки, мимо которой проходил рано утром.

Он повредил стекла и двери иномарки, мимо которой проходил рано утром.

Ленинский суд взыскал с 20-летнего омича более 150 тыс. рублей за то, что он повредил чужую машину. В такую сумму суд оценил материальный ущерб.

Инцидент произошел 15 июня прошлого года. Около 5:30 парень проходил мимо автомобиля Chevrolet Lacetti. Молодой человек взял кирпичи и несколько раз бросил их в стекла и двери машины. Ремонт обошелся владельцу более чем в 150 тыс. рублей. Эту сумму в суде подтвердило и экспертное заключение.

В итоге суд взыскал стоимость ремонта с виновника. Его также обязали компенсировать владельцу машины расходы по оценке ущерба и оплате государственной пошлины. Решение пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать.