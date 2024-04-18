Омск-Информ
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·Происшествия

Когда его сбила машина, ребенок ударился головой. Его отвезли в больницу.
Мальчик, который вчера попал под машину на Лукашевича, оказался глухонемым. В ушах у него очевидцы происшествия заметили слуховой аппарат, и ребенок ничего не говорил.
С помощью постов в соцсетях омичи пытались найти его родителей. Позже стало известно, что мальчик находится в больнице с мамой.
В аварии ребенок получил травму головы. Его отвезли в больницу в Нефтяниках.
·Происшествия

Когда его сбила машина, ребенок ударился головой. Его отвезли в больницу.
Мальчик, который вчера попал под машину на Лукашевича, оказался глухонемым. В ушах у него очевидцы происшествия заметили слуховой аппарат, и ребенок ничего не говорил.
С помощью постов в соцсетях омичи пытались найти его родителей. Позже стало известно, что мальчик находится в больнице с мамой.
В аварии ребенок получил травму головы. Его отвезли в больницу в Нефтяниках.