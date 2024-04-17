Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на Левобережье.
Сегодня около 18:30 на улице Лукашевича в районе одноименной остановки произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, 43-летний водитель автомобиля Toyota сбил 7-летнего мальчика.
По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте. Он получил травмы. Мальчика доставили в больницу.
Сотрудники полиции продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на Левобережье.
Сегодня около 18:30 на улице Лукашевича в районе одноименной остановки произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, 43-летний водитель автомобиля Toyota сбил 7-летнего мальчика.
По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте. Он получил травмы. Мальчика доставили в больницу.
Сотрудники полиции продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.
1034