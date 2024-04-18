Омск-Информ
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·Общество

Также прокуратура хочет привлечь его к административной ответственности.
Прокуратура Центрального округа обнаружила виновного, который выкинул трупы домашних животных в мусорку. Страшную находку 12 апреля возле контейнерной площадки у дома № 246 на улице Герцена обнаружили омичи.
Оказалось, что трупы животных выкинул сотрудник БУ ОО «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Надзорное ведомство внесло представление руководителю учреждения. После этого виновного работника уволили.
– Также прокуратура инициировала вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов), – рассказали в областной прокуратуре.
Административная ответственность предусматривает штраф от 20 до 40 тыс. рублей.
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·Общество

Также прокуратура хочет привлечь его к административной ответственности.
Прокуратура Центрального округа обнаружила виновного, который выкинул трупы домашних животных в мусорку. Страшную находку 12 апреля возле контейнерной площадки у дома № 246 на улице Герцена обнаружили омичи.
Оказалось, что трупы животных выкинул сотрудник БУ ОО «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Надзорное ведомство внесло представление руководителю учреждения. После этого виновного работника уволили.
– Также прокуратура инициировала вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов), – рассказали в областной прокуратуре.
Административная ответственность предусматривает штраф от 20 до 40 тыс. рублей.
1841