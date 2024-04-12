Омск-Информ
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·Общество

Возле мусорных контейнеров на улице Герцена лежат трупы домашних животных: несколько кошек и собака, которая одета в костюмчик.
Омичка обнаружила страшную находку возле мусорки у дома № 246 на улице Герцена. На фотографиях, которые опубликовала женщина, видно, как возле мусорных контейнеров лежат трупы домашних животных.
На фото запечатлено несколько мертвых кошек и собака, которая одета в костюмчик. Рядом с ними находятся черные мешки, в которых, скорее всего, также лежат мертвые питомцы.
Омичка предположила, что животных выбросила какая-то ветклиника, которая не захотела по правилам утилизировать трупы.
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·Общество

Возле мусорных контейнеров на улице Герцена лежат трупы домашних животных: несколько кошек и собака, которая одета в костюмчик.
Омичка обнаружила страшную находку возле мусорки у дома № 246 на улице Герцена. На фотографиях, которые опубликовала женщина, видно, как возле мусорных контейнеров лежат трупы домашних животных.
На фото запечатлено несколько мертвых кошек и собака, которая одета в костюмчик. Рядом с ними находятся черные мешки, в которых, скорее всего, также лежат мертвые питомцы.
Омичка предположила, что животных выбросила какая-то ветклиника, которая не захотела по правилам утилизировать трупы.
2355