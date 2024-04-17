Гастрольная афиша Театра на Васильевском состоит из классики и спектаклей по современным пьесам. Среди драматургов – два уроженца Омска.

Гастрольная афиша Театра на Васильевском состоит из классики и спектаклей по современным пьесам. Среди драматургов – два уроженца Омска.

Сегодня была открыта продажа билетов на большие гастроли Театра на Васильевском из Санкт-Петербурга, которые пройдут на сценах Омской драмы с 1 по 7 июня. Всего пройдет 9 показов – два спектакля дважды. Уже в первые часы омичи раскупили большую часть билетов.

В пресс-службе Омской драмы подробнее рассказали о спектаклях питерцев. Уточним, что гастроли приурочены к 150-летию старейшего омского театра, показы спектаклей пройдут на его сценах.

Открывает гастрольную афишу спектакль «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова в постановке Руслана Нанавы.

Создатели спектакля представляют отстраненный взгляд на легендарное произведение с позиции сегодняшнего дня. Все герои знаменитой комедии находят свое воплощение в провокационной злободневности классического сюжета.

– Эта пьеса – своего рода музейный экспонат. Нам же интересно взглянуть на нее иначе, осознать, почему сегодня этот классический сюжет может быть близок современному зрителю, – рассказывает Руслан Нанава.

В спектакле заняты: народный артист России Сергей Паршин (артист Александринского театра), народная артистка России Наталья Кутасова, заслуженный артист России Сергей Лысов, заслуженная артистка России Илона Бродская, Екатерина Рябова, Мария Грицюк, Булат Шамсутдинов, Егор Кутенков, Тадас Шимилев, Давид Бродский, Кирилл Тарасов, Анна Захарова, Вероника Жукова, Ксения Чекушкина, Дарья Похило, Ольга Корчагина, Евгения Лякишева, Ульяна Чекменева, Роман Зайдуллин, Иван Конкин, Никита Злобин, Арсений Мыцык, Вадим Серюков, Даниил Харин, Константин Шевченко, Александр Емельяненко. Даты показов – 1 и 2 июня.

3 июня пройдет показ спектакля «Долгий рождественский обед» (автор Торнтон Уайлдер) в постановке Руслана Нанавы.

Смена поколений, медленное угасание семьи, ее былых ценностей и традиций – экзистенциальные темы, поднимаемые драматургом Торнтоном Уальдером, получают свое логическое продолжение на сцене Театра на Васильевском. Режиссер Руслан Нанава посмотрел на пьесу 30-х годов XX столетия с позиции современного человека, погрузил персонажей в мир, где физическое уступает возвышенному.

– Мы ставим не про обреченность, наш спектакль о том, что нужно жить и ценить каждую минуту, дорожить тем, что пролетает так быстро. Не страдать и сожалеть, а наслаждаться, – говорит режиссер Руслан Нанава.

В спектакле заняты: заслуженная артистка России Надежда Живодерова, Анна Васильева (Королева), Арсений Мыцык, Роман Зайдуллин, Анна Захарова, Никита Чеканов, Булат Шамсутдинов, Светлана Щедрина.

4 июня на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой омичи увидят спектакль «Удар судьбы» по пьесе Алексея Житковского «Железный всадник» в постановке Арсения Мыцыка.

– Это история о сложном поиске себя, своего пути. «До» – по-японски. Мы исследуем этот путь и размышляем об опасности сбиться с него, потеряв себя. Что будет, если в одной точке встретятся две заблудшие души и какова вероятность «детонации», неизбежно ведущей к трагедии?.. – рассказывает Арсений Мыцык.

В спектакле заняты: Роман Зайдуллин, Булат Шамсутдинов.

На Основной сцене 4 и 5 июня пройдут показы спектакля «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Галины Зальцман.

– История Эльзы и Василия – это история Ромео и Джульетты наоборот. В нашем спектакле именно дети мешают соединиться своим родителям. И дело здесь даже не в возрасте главных героев, дело в нашем обществе, в агрессивной среде, слишком бытовой, овеществленной, довольно сложной жизни, в которой поверить в то, что с людьми может просто случиться любовь без выгод, без корысти, становится практически невозможно, – рассказала Галина Зальцман.

В спектакле заняты: народная артистка России Наталья Кутасова, народный артист России Сергей Паршин (артист Александринского театра), заслуженная артистка России Ольга Красикова, Анна Захарова, Евгения Лякишева, Ульяна Чекменева, Любовь Макеева, Ксения Чекушкина, Ольга Корчагина, Дарья Похило, Вероника Жукова.

Спектакль «Мещане» по Максиму Горькому в постановке Владимира Туманова покажут 6 июня.

– Эта пьеса Горького уже давно существует как миф. Но люди сменяются, времена меняются, а проблема остается: говоря словами Бродского, «между поколениями стена». Нам показалось, что мы можем в это «нырнуть». Наш спектакль – это реализм без берегов, с ощущением правды», – отметил Владимир Туманов.

В спектакле заняты: народный артист России Юрий Ицков, заслуженная артистка России Надежда Живодерова, заслуженный артист России Сергей Лысов, Арсений Мыцык, Екатерина Рябова, Алексей Манцыгин, Мария Грицюк, Анна Васильева (Королева), Михаил Николаев, Владимир Бирюков, Ольга Корчагина, Оксана Кудлай.

Фантастическую историю из недалекого будущего «Человек из машины» (автор Мария Зелинская) в постановке Руслана Нанавы омичи увидят на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой 7 июня.

Режиссер спектакля Руслан Нанава на первый план выставляет мысль об истинном человеческом счастье – смысл нашей жизни может придать не «идеальный» и воображаемый, а реальный человек со своими достоинствами и недостатками.

В спектакле заняты: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Никита Чеканов, Анна Захарова.

В последний день гастролей, 7 июня, омичи также увидят спектакль «Провинциальные анекдоты» по Александру Вампилову в постановке Романа Смирнова.

Две одноактные пьесы: «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом» Александр Вампилов написал в конце 1960-х. Объединены в дилогию с общим названием «Провинциальные анекдоты» они были восьмью годами позже.

Сюжет обеих пьес поистине трагикомичен. Действие разворачивается в ничем на первый взгляд не примечательной провинциальной гостинице «Тайга» и состоит из банальных бытовых событий, приводящих к невероятному финалу. Героями коллизий становятся работники «Тайги» и ее гости.

– Эти пьесы смешные и страшные одновременно. Я не думаю о том, как сделать так, чтобы стало смешно. Хочу, чтобы было по-человечески. Жизненно. При этом мне близко антрепризное направление, с акцентом на лихую актерскую игру, – рассказывает Роман Смирнов.

В спектакле заняты: Владимир Постников, Давид Бродский, Вероника Жукова, Алексей Лудинов, Вадим Сердюков, Ульяна Чекменева, Тадас Шимилев.

Особый интерес омских театралов к Театру на Васильевском не случаен. На гастрольных спектаклях зрители увидят артистов, в разное время служивших в Омской драме, а затем переехавших в Санкт-Петербург. В том числе народного артиста РФ Юрия Ицкова, заслуженных артистов России Илону Бродскую и Сергея Лысова и Надежду Живодерову, актеров Давида Бродского и Алексея Манцыгина.

Любопытно, что не только актеры, но и драматурги связаны с нашим городом. Автором пьесы «Земля Эльзы» является уроженка Омска Ярослава Пулинович, а пьесы «Железный всадник» (спектакль «Человек из машины») – наш земляк Алексей Житковский.