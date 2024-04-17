В первые часы продажи билетов на июньские гастроли театра из Санкт-Петербурга распродана большая их часть, а на три спектакля уже нет свободных мест.

В первые часы продажи билетов на июньские гастроли театра из Санкт-Петербурга распродана большая их часть, а на три спектакля уже нет свободных мест.

Сегодня началась продажа билетов на спектакли из гастрольной афиши Государственного драматического Театра на Васильевском (г. Санкт-Петербург). Напомним, что с 1 по 7 июня омичи смогут увидеть на сцене Омского государственного академического театра драмы 9 показов семи спектаклей. Это «Горе от ума» (16+), «Долгий рождественский обед» (16+), «Удар судьбы» (18+), «Земля Эльзы» (16+), «Мещане» (16+), «Человек из машины» (16+), «Провинциальные анекдоты» (16+).

У омской театральной публики предстоящие гастроли вызвали настоящий ажиотаж. Буквально в первые минуты открытия продажи свободные места начали стремительно исчезать с сайта omskdrama.ru и из театральных касс.

Билеты на гастрольные спектакли в Омске продаются по тем же ценам, что и в Санкт-Петербурге. На Основной сцене – от 300 до 2000 рублей. На Камерной сцене – подешевле. Причем билеты в партер раскупаются с той же скоростью, что и на менее удобные места. К примеру, на спектакль «Горе от ума» осталось всего несколько билетов в амфитеатр, на купон, балкон и ярусы, несмотря на то что спектакль покажут дважды – 1 и 2 июня. Больше всего билетов пока не раскуплено на спектакль «Земля Эльзы». А на спектакли «Мещане», «Удар судьбы» и «Человек из машины» уже не осталось ни одного свободного места.