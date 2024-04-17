В парке «Зеленый остров» мужчина вместе с другом начал стрелять из травматического пистолета в сторону 30-летнего товарища.

В парке «Зеленый остров» мужчина вместе с другом начал стрелять из травматического пистолета в сторону 30-летнего товарища.

Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело 40-летнего иностранного гражданина. Он был признан виновным в хулиганстве и незаконном приобретении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

10 мая прошлого года мужчина, находясь в парке «Зеленый остров», вместе с другом начал стрелять из травматического пистолета в сторону 30-летнего товарища. При этом рядом с ними находилось большое количество людей. В результате мужчина получил травмы, повлекшие легкий вред здоровью.

– Вину в совершении преступлений мужчина признал частично, утверждая, что считал свой пистолет не травматическим, а сигнальным, общественный порядок не нарушал, а причиной событий послужил конфликт с потерпевшим, – рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 15 % из зарплаты в доход государства. Пистолет был конфискован.