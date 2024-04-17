Стоимость квадратного метра такого жилья составляет уже 102 тыс. рублей. За 2023 год вторичка в городе стала дороже на 18 %.

Стоимость квадратного метра такого жилья составляет уже 102 тыс. рублей. За 2023 год вторичка в городе стала дороже на 18 %.

Омск занял пятое место среди крупных городов по росту стоимости вторичного жилья по итогам прошлого года. Так, в Омске за 2023 год вторичка стала дороже на 18 %. Больше цены выросли только в Челябинске (+37,5 %), Саратове (+21,2 %), Казани (+20,7 %) и Волгограде (+18,1 %).

– Мы предполагаем, что на вторичном рынке продолжит накапливаться предложение, так как есть существенный объем строящегося жилья, которое будет переходить в категорию вторичной недвижимости после сдачи. В то же время пока очевидных стимулов для роста спроса на вторичном рынке не наблюдается, -–рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В марте стоимость вторичного жилья в Омске выросла еще на 1 %. Стоимость квадратного метра такого жилья составила 102 тыс. рублей.