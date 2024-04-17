Омск-Информ
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·Общество

Молодой человек получил роль курьера в схеме обмана пенсионеров.
Знаменский районный суд рассмотрит уголовное дело 19-летнего жителя Большереченского района. Он обвиняется в мошенничестве. Парень вступил в сговор с неустановленными лицами, чтобы похищать деньги пенсионеров. Молодой человек получил роль курьера.
– Соучастники позвонили на телефон пенсионерки из села Завьялово Знаменского района. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они ввели женщину в заблуждение, потребовав денежные средства якобы для спасения родственницы, спровоцировавшей серьезное дорожно-транспортное происшествие, – рассказали в областной прокуратуре.
Парень приехал к старушке и забрал у нее 150 тыс. рублей. Деньги он перевел на указанные сообщниками счета. Прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с молодого человека суммы причиненного материального ущерба.
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·Общество

Молодой человек получил роль курьера в схеме обмана пенсионеров.
Знаменский районный суд рассмотрит уголовное дело 19-летнего жителя Большереченского района. Он обвиняется в мошенничестве. Парень вступил в сговор с неустановленными лицами, чтобы похищать деньги пенсионеров. Молодой человек получил роль курьера.
– Соучастники позвонили на телефон пенсионерки из села Завьялово Знаменского района. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они ввели женщину в заблуждение, потребовав денежные средства якобы для спасения родственницы, спровоцировавшей серьезное дорожно-транспортное происшествие, – рассказали в областной прокуратуре.
Парень приехал к старушке и забрал у нее 150 тыс. рублей. Деньги он перевел на указанные сообщниками счета. Прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с молодого человека суммы причиненного материального ущерба.
1464