Родственники стали владельцами долей в квартире после смерти их матери. Однако омич не захотел жить с сестрой.

Родственники стали владельцами долей в квартире после смерти их матери. Однако омич не захотел жить с сестрой.

В суд обратились мать и дочь, которые хотели получить доступ в принадлежащее им по закону жилье. После смерти их матери и бабушки женщины стали владелицами 1/2 и 1/4 долей квартиры на улице Лукашевича. Владельцем еще одной доли являлся сын умершей, который приходится заявительницам братом и дядей.

– Родственник, который на протяжении жизни жил с покойной, но не заботился о ней, после ее смерти отказывается пускать своих сестру и племянницу в недвижимость. Мужчина поменял замки, всячески отказываясь открывать дверь и пускать в жилое помещение законных владельцев, – рассказали в УФССП по Омской области.

Суд обязал мужчину обеспечить омичкам беспрепятственный доступ в квартиру и передать ключи от замков входной двери. Также суд постановил взыскать с омича судебные расходы. Однако мужчина не спешил исполнять требования суда. Приставы ограничили его выезд за границу и взыскали с него исполнительский сбор. После этого он исполнил все требования.