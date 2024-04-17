Мужчина заслонил телом товарищей и принял удар беспилотника на себя.

Мужчина заслонил телом товарищей и принял удар беспилотника на себя.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о подвиге жителя Омской области на СВО. Механик-водитель медвзвода Михаил Торгашев занимался эвакуацией раненых из Бердычей. 5 апреля во время очередной эвакуации медгруппа и раненые попали под обстрел.

Двое медиков получили ранения. Тогда омич решил перетащить их под разбитый танк, туда же пробрались еще трое военнослужащих. Однако вскоре к ним начал приближаться вражеский дрон. Мужчина повернулся к нему лицом и заслонил остальных товарищей, приняв удар беспилотника на себя.

– Двое медиков и три штурмовика выжили, благодаря подвигу механика-водителя, у которого на гражданке осталось четверо несовершеннолетних детей – три дочки и один сын, – рассказал Коц.

За свой подвиг мужчина был посмертно представлен к званию Героя России.