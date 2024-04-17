Мужчина незаконно переводил деньги за границу, а в банк предоставлял недостоверные сведения о назначении переводов.

Мужчина незаконно переводил деньги за границу, а в банк предоставлял недостоверные сведения о назначении переводов.

Кировский районный суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, который обвинялся в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

С 2020 по 2021 год мужчина вместе со знакомым переводил за границу иностранную валюту. Делали они это с помощью номинального юридического лица. Таким образом, они перевели за границу более 70 млн рублей. В банк омич предоставлял недостоверные сведения о назначении переводов.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф 200 тыс. рублей.