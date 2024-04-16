Омск-Информ
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·Происшествия

Пока за ним не следили взрослые, ребенок пролил на себя горячий чай.
В Любинском районе произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 2-летний мальчик. Как сообщили в полиции, взрослые недосмотрели, и ребенок опрокинул на себя кружку с горячим чаем. Мальчика с термическими ожогами туловища и руки доставили в больницу.
– Мы призываем родителей быть бдительными, не оставлять в доступности для детей предметы и вещества, которые могут нести угрозу их здоровью и жизни. За малышами нужен постоянный присмотр – помните об этом и старайтесь не оставлять их одних даже на непродолжительное время, – отметили в полиции.
Ранее в Исилькульском районе первоклассник опрокинул суп на себя и своего брата.
·Происшествия

Пока за ним не следили взрослые, ребенок пролил на себя горячий чай.
В Любинском районе произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 2-летний мальчик. Как сообщили в полиции, взрослые недосмотрели, и ребенок опрокинул на себя кружку с горячим чаем. Мальчика с термическими ожогами туловища и руки доставили в больницу.
– Мы призываем родителей быть бдительными, не оставлять в доступности для детей предметы и вещества, которые могут нести угрозу их здоровью и жизни. За малышами нужен постоянный присмотр – помните об этом и старайтесь не оставлять их одних даже на непродолжительное время, – отметили в полиции.
Ранее в Исилькульском районе первоклассник опрокинул суп на себя и своего брата.