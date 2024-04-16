Преступник забрался в дом пенсионерки и жестоко убил ее, чтобы забрать деньги. Их он так и не нашел.

Преступник забрался в дом пенсионерки и жестоко убил ее, чтобы забрать деньги. Их он так и не нашел.

Юрия Гагарина, ранее неоднократно судимого жителя села Евгащино Большереченского района. Он обвиняется в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии и в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. В Омской области завершили расследование уголовного дела 62-летнего, ранее неоднократно судимого жителя села Евгащино Большереченского района. Он обвиняется в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии и в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Страшное происшествие произошло в июле прошлого года. Мужчина проник в дом 88-летней соседки и металлическим прутом несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил ее проводом. Он хотел украсть у пенсионерки деньги, но так их и не нашел.

Жертвой преступника стала Альбина Пономарева, которая до 82 лет преподавала детям химию и была заслуженным учителем РСФСР. Большую часть своей пенсии пожилая женщина тратила на помощь односельчанам. Позже выяснилось, что убийца является учеником женщины.

Свою вину сельчанин так и не признал. Уголовное дело рассмотрит Омский областной суд. Мужчине грозит наказание до пожизненного лишения свободы.