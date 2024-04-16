Подобное правонарушение парень совершает уже во второй раз.

Подобное правонарушение парень совершает уже во второй раз.

Советский суд отправил несовершеннолетнего омича на 120 часов обязательных работ за распространение нацистской атрибутики и символики. Парень опубликовал видео со свастикой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе суда, молодого человека уже привлекали к административной ответственности за распространение свастики. Однако выводов для себя он не сделал и совершил правонарушение снова. В суде парень признал вину частично. Он настаивал на том, что у него закрытый профиль в ВК, поэтому все подряд не могли видеть, что он публикует.

При определении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности парня, а также смягчающие и иные обстоятельства. Приговор суд вынес еще 26 марта, но пока он не вступил в законную силу. Решение могут обжаловать.