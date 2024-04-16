Мешать работе избирательной комиссии он не перестал, даже когда усмирить его попытались полицейские.
Советский суд Омска арестовал местного жителя на 12 суток за нарушение порядка и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Как сообщили в суде, в день выборов мужчина пришел на избирательный участок и потребовал, чтобы его исключили из списков избирателей. Омич даже пытался принесенной с собой красной ручкой вычеркнуть свою фамилию из Книги списка избирателей.
– На неоднократные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия и покинуть помещение для голосования не реагировал, – отметили в суде.
Во время заседания омич свою вину не признал, но не отрицал, что хотел вычеркнуть свои данные из списка избирателей. При выборе наказания суд учел отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, личность омича, а также повышенную степень опасности содеянного.
Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило. Омич еще может его обжаловать.