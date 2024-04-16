Мешать работе избирательной комиссии он не перестал, даже когда усмирить его попытались полицейские.

Мешать работе избирательной комиссии он не перестал, даже когда усмирить его попытались полицейские.

Советский суд Омска арестовал местного жителя на 12 суток за нарушение порядка и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Как сообщили в суде, в день выборов мужчина пришел на избирательный участок и потребовал, чтобы его исключили из списков избирателей. Омич даже пытался принесенной с собой красной ручкой вычеркнуть свою фамилию из Книги списка избирателей.

– На неоднократные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия и покинуть помещение для голосования не реагировал, – отметили в суде.

Во время заседания омич свою вину не признал, но не отрицал, что хотел вычеркнуть свои данные из списка избирателей. При выборе наказания суд учел отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, личность омича, а также повышенную степень опасности содеянного.

Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило. Омич еще может его обжаловать.