Омск-Информ
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·Общество

Вскоре первый украшенный логотипом вагон начнет возить пассажиров по своему маршруту.
Мэр Омска Сергей Шелест показал, как будут выглядеть трамваи с единым транспортным логотипом на борту. Фотографии он опубликовал в своем ТГ-канале.
– Мне кажется, получилось неплохо: и новизна, и сохранение привычного облика. В ближайшее время этот трамвай отправится на линию и украсит своим видом омские улицы, – сообщил мэр.
Напомним, в Омске планируется брендировать весь общественный транспорт. Автобусы также постепенно перекрасят в оранжевый, а троллейбусы – в зеленый. Трамваи останутся красными.
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·Общество

Вскоре первый украшенный логотипом вагон начнет возить пассажиров по своему маршруту.
Мэр Омска Сергей Шелест показал, как будут выглядеть трамваи с единым транспортным логотипом на борту. Фотографии он опубликовал в своем ТГ-канале.
– Мне кажется, получилось неплохо: и новизна, и сохранение привычного облика. В ближайшее время этот трамвай отправится на линию и украсит своим видом омские улицы, – сообщил мэр.
Напомним, в Омске планируется брендировать весь общественный транспорт. Автобусы также постепенно перекрасят в оранжевый, а троллейбусы – в зеленый. Трамваи останутся красными.
2603