Мужчина купил запрещенные вещества для себя, но употребить их не успел.
Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за хранение наркотических средств. В качестве наказания ему назначили 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Как сообщает пресс-служба суда, военнослужащий по контракту купил наркотики в мессенджере Telegram. Товар он забрал из тайника-закладки и хранил при себе.
В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Назначая наказание, суд также принял во внимание то, что мужчина раньше закон не нарушал, а командование воинской части характеризует его положительно. Кроме того, военнослужащий принимал участие в спецоперации на Украине, является ветераном боевых действий и имеет медаль «За боевое отличие».
Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. Военный может его обжаловать.