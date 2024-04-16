Мужчина купил запрещенные вещества для себя, но употребить их не успел.

Мужчина купил запрещенные вещества для себя, но употребить их не успел.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за хранение наркотических средств. В качестве наказания ему назначили 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Как сообщает пресс-служба суда, военнослужащий по контракту купил наркотики в мессенджере Telegram. Товар он забрал из тайника-закладки и хранил при себе.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Назначая наказание, суд также принял во внимание то, что мужчина раньше закон не нарушал, а командование воинской части характеризует его положительно. Кроме того, военнослужащий принимал участие в спецоперации на Украине, является ветераном боевых действий и имеет медаль «За боевое отличие».

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. Военный может его обжаловать.