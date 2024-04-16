Омич при выезде со двора не предоставил преимущество другому авто и врезался в него.

Омич при выезде со двора не предоставил преимущество другому авто и врезался в него.

В Куйбышевский районный суд поступило уголовное дело в отношении 62-летнего омича. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Происшествие произошло 2 ноября прошлого года в районе нерегулируемого перекрестка улиц С. Разина – Ленина. Мужчина за рулем «Фольксваген-Поло» не предоставил преимущество в движении «Ладе-Ларгус» и врезался в нее.

– После столкновения «фольксваген» выехал на тротуар, где поочередно наехал на металлическое ограждение и идущих по тротуару трех пешеходов. В результате аварии двое пешеходов: 17-летний парень и 75-летняя женщина получили тяжкий вред здоровью, – рассказали в прокуратуре.

Мужчина полностью признал вину и частично возместил вред пострадавшим.