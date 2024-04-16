Мужчина раскаялся в содеянном и извинился. Свою вину он намерен искупать в зоне СВО.

Мужчина раскаялся в содеянном и извинился. Свою вину он намерен искупать в зоне СВО.

Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.

Как сообщает пресс-служба суда, преступление произошло в подъезде дома. Военнослужащий был пьян и решил устрашить парней в лифте, одному из которых меньше 14 лет. Мужчина достал из крутки два хозяйственных ножа и начал им угрожать. Парни восприняли угрозы всерьез.

В суде мужчина частично признал свою вину, раскаялся и извинился перед парнями. При назначении наказания суд также учел, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, воспитывает малолетнего ребенка, и изъявил желание продолжить военную службу в зоне СВО.

Приговор вступил в законную силу.