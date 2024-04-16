Омск-Информ
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Автобусы «Луидор» продают по цене 1,5 млн рублей за штуку, хотя ранее продавали за 750 тысяч.
Пассажирское предприятие № 8 выставило на продажу еще три автобуса малогого класса марки «Луидор». Начальная цена машин – 4,5 млн рублей. Торги состоятся 7 мая.
Маршрутки выпустили в 2018 году. В том же году мэрия закупила 100 новых машин за 368 млн рублей. Пробег каждой машины сейчас составляет 268–330 тыс. км.
Ранее Пассажирское предприятие № 8 выставило на продажу 26 микроавтобусов «Луидор» за 19,5 млн рублей (по 750 тысяч за авто). Их выкупил городской перевозчик Анатолий Войтенко.
2841
·Авто

Автобусы «Луидор» продают по цене 1,5 млн рублей за штуку, хотя ранее продавали за 750 тысяч.
Пассажирское предприятие № 8 выставило на продажу еще три автобуса малогого класса марки «Луидор». Начальная цена машин – 4,5 млн рублей. Торги состоятся 7 мая.
Маршрутки выпустили в 2018 году. В том же году мэрия закупила 100 новых машин за 368 млн рублей. Пробег каждой машины сейчас составляет 268–330 тыс. км.
Ранее Пассажирское предприятие № 8 выставило на продажу 26 микроавтобусов «Луидор» за 19,5 млн рублей (по 750 тысяч за авто). Их выкупил городской перевозчик Анатолий Войтенко.
2841