Омск-Информ
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·Политика

Трудовой договор заключили на год. Испытательный срок продлится три месяца.
Сегодня губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении нового заместителя начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области. Этот пост занял Виктор Шилов.
Трудовой договор с чиновником подписали на один год с испытательным сроком три месяца. К своим обязанностям он приступил сегодня.
Ранее сообщалось, что губернатор назначил нового заместителя министра природных ресурсов и экологии. Им стал Вадим Матвеев, который ранее был первым заместителем директора департамента контроля.
·Политика

Трудовой договор заключили на год. Испытательный срок продлится три месяца.
Сегодня губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении нового заместителя начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области. Этот пост занял Виктор Шилов.
Трудовой договор с чиновником подписали на один год с испытательным сроком три месяца. К своим обязанностям он приступил сегодня.
Ранее сообщалось, что губернатор назначил нового заместителя министра природных ресурсов и экологии. Им стал Вадим Матвеев, который ранее был первым заместителем директора департамента контроля.