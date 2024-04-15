Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Система отказала через 20 минут после вылета.
Сегодня в самолете, который выполнял рейс Омск – Москва, произошло ЧП. Через 20 минут после вылета на борту отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. 
– Экипаж принял решение следовать на аэродром назначения Москва (Шереметьево), – сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Отметим, что речь идет о самолете авиакомпании «Аэрофлота», который вылетел из Омска сегодня в 08:06.
Напомним, в начале апреля у двух самолетов, летевших из Омска в разные аэропорты Москвы, возникли неполадки. Экипажи сообщали о срабатывании системы столкновения с землей. 
1766
·Происшествия

Система отказала через 20 минут после вылета.
Сегодня в самолете, который выполнял рейс Омск – Москва, произошло ЧП. Через 20 минут после вылета на борту отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. 
– Экипаж принял решение следовать на аэродром назначения Москва (Шереметьево), – сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Отметим, что речь идет о самолете авиакомпании «Аэрофлота», который вылетел из Омска сегодня в 08:06.
Напомним, в начале апреля у двух самолетов, летевших из Омска в разные аэропорты Москвы, возникли неполадки. Экипажи сообщали о срабатывании системы столкновения с землей. 
1766