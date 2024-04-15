Супруги-пенсионеры и их более молодая знакомая несколько дней пили, а потом кто-то из них, вероятно, не потушил сигарету.

Супруги-пенсионеры и их более молодая знакомая несколько дней пили, а потом кто-то из них, вероятно, не потушил сигарету.

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли три человека.

Напомним, что трагедия произошла вчера вечером в Русской Поляне. Там сгорели две женщины и мужчина, которые до этого несколько дней злоупотребляли алкоголем. Сейчас стали известны кое-какие подробности.

– Во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли 64-летний мужчина, его 62-летняя супруга и 43-летняя знакомая. Предварительная причина возгорания – неосторожные действия пострадавших, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, с открытым источником огня, возможно, непотушенными сигаретами, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Для установления точной причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. А уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.