Омск-Информ
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·Происшествия

Компания беспробудно пила несколько дней. А вчера вечером случилась трагедия.

Вчера вечером в Русской Поляне загорелся дом. Внутри него находились мужчина и две женщины. Они погибли.

Со слов соседей на протяжении нескольких дней находившиеся в доме люди злоупотребляли спиртным. Предварительной причиной пожара, по данным облпрокуратуры, является неосторожное обращение с огнем.

На месте сейчас работает прокурор Русско-Полянского района Александр Ступник, который координирует работы правоохранительных органов и специальных служб.

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·Происшествия

Компания беспробудно пила несколько дней. А вчера вечером случилась трагедия.

Вчера вечером в Русской Поляне загорелся дом. Внутри него находились мужчина и две женщины. Они погибли.

Со слов соседей на протяжении нескольких дней находившиеся в доме люди злоупотребляли спиртным. Предварительной причиной пожара, по данным облпрокуратуры, является неосторожное обращение с огнем.

На месте сейчас работает прокурор Русско-Полянского района Александр Ступник, который координирует работы правоохранительных органов и специальных служб.

2197