Омск-Информ
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·Спорт

Омский хоккейный клуб рассчитывает обменять 32-летнего нападающего.
«Авангард» ищет варианты обмена 32-летнего нападающего Валентина Пьянова. Хоккеист может покинуть омскую команду уже в межсезонье. Как сообщает sports.ru, Пьянов может вернуться в «Сибирь».
– В клубе еще не утвердили нового главного тренера, поэтому к решению кадровых вопросов по составу приступят позднее, – сообщает журналист Михаил Зислис.
О такой возможности ранее сообщал и генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. Дело в том, что показатель полезности Пьянова в нынешнем сезоне «–24». Он провел 62 матча и набрал 27 (12+15). В плей-офф он заработал 2 (0+2) очка в 12 играх.
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·Спорт

Омский хоккейный клуб рассчитывает обменять 32-летнего нападающего.
«Авангард» ищет варианты обмена 32-летнего нападающего Валентина Пьянова. Хоккеист может покинуть омскую команду уже в межсезонье. Как сообщает sports.ru, Пьянов может вернуться в «Сибирь».
– В клубе еще не утвердили нового главного тренера, поэтому к решению кадровых вопросов по составу приступят позднее, – сообщает журналист Михаил Зислис.
О такой возможности ранее сообщал и генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. Дело в том, что показатель полезности Пьянова в нынешнем сезоне «–24». Он провел 62 матча и набрал 27 (12+15). В плей-офф он заработал 2 (0+2) очка в 12 играх.
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