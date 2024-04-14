Омск-Информ
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·Общество

Жители сообщают, что вода начала подступать к их домам и им неоткуда ждать помощи.
В селе Ситниково Нижнеомского района затопило дорогу. По словам местных жителей, вода прибывает из-за разлива местного озера.
– Помощи ждать неоткуда! Вода подходит к дворам! – сообщают местные жители.
Ранее глава региона заявил, что ситуация с паводком в Омской области контролируемая. В зоне подтопления остаются только 8 домов.
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·Общество

Жители сообщают, что вода начала подступать к их домам и им неоткуда ждать помощи.
В селе Ситниково Нижнеомского района затопило дорогу. По словам местных жителей, вода прибывает из-за разлива местного озера.
– Помощи ждать неоткуда! Вода подходит к дворам! – сообщают местные жители.
Ранее глава региона заявил, что ситуация с паводком в Омской области контролируемая. В зоне подтопления остаются только 8 домов.
6693