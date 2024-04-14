Омск-Информ
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·Общество

По словам главы региона, ситуация контролируемая. Чиновников больше беспокоят пожары.
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили паводок и предстоящий сезон пожаров в Омске. Хоценко доложил министру, что в регионе было подтоплено порядка 100 домов и приусадебных участков. Сейчас в зоне подтопления остается только 8 строений.
– Погода – очень изменчивый фактор. Старожилы говорят, что паводок в Омской области происходит раз в 6–8 лет. Для нас сезон пожаров представляет большую опасность. Все необходимые меры профилактики принимаем, – отметил глава региона.
Куренков и Хоценко планируют провести сегодня в Омске выездное координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств к паводку и пожароопасному сезону.
2090
·Общество

По словам главы региона, ситуация контролируемая. Чиновников больше беспокоят пожары.
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили паводок и предстоящий сезон пожаров в Омске. Хоценко доложил министру, что в регионе было подтоплено порядка 100 домов и приусадебных участков. Сейчас в зоне подтопления остается только 8 строений.
– Погода – очень изменчивый фактор. Старожилы говорят, что паводок в Омской области происходит раз в 6–8 лет. Для нас сезон пожаров представляет большую опасность. Все необходимые меры профилактики принимаем, – отметил глава региона.
Куренков и Хоценко планируют провести сегодня в Омске выездное координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств к паводку и пожароопасному сезону.
2090